會德豐系今日停牌，其中九倉（0004）及九龍倉置業（1997）指涉內幕消息，而會德豐（0020）則指是根據香港收購及合併守則發布的公告。

彭博則引述投資顧問公司United First Partners亞洲研究部負責人Justin Tang表示，會德豐或以每股27.58元作價從少數股東手中回購九倉股份，作價比九倉停牌前每股19.7元，溢價40%。Justin Tang提到，過去1年九倉表現不如會德豐，所以現在私有化時機已到。而私有化後，相信吳光正家族會繼續持有50%以上合併後公司的股份。

會德豐有意私有化九倉的消息已非新鮮，早在2017年3月，投行花旗便估計會德豐有意私有化九倉，該行認為會德豐將先分拆投資物業，作為系內重組第一步，並估計持有中、港內地物業發展生意的九倉（0004）的市值將降至只有約800億元，此舉大大降低會德豐私有化九倉的地產發展業務成本。

同年8月，會德豐及九倉果然宣布分拆九龍倉置業；其後該行又重申私有化看法，認為九倉分拆後，私有化九倉將成為會德豐系重組的第二步，因為九倉的新業務策略與會德豐有明顯重疊，兩者均會集中在香港的發展物業市場。不過當時會德豐主席吳宗權曾表示滿意現時系內架構，九倉主席吳天海則多次表示無回應。

而截至今日停牌，九倉市值已降至600億元，換言之如果以同樣溢價比例開價，會德豐私有化九倉的成本，將比當年花旗所估計還要低。

九倉停牌前報19.7元；九龍倉置業報40.2元；會德豐報47.25元。

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