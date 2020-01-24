武漢肺炎疫情擴散全球，港股今早低裂口低開203點，一舉跌穿20天(27287點)及100天(27216點)，恒指更一度挫482點或1.77%，跌穿27000點關，低見26826點。港股半日跌404點或1.48%，報26903點，成交金額700億元；國指跌190點或1.77%，報10600點。武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部公布，滯留在武漢的外地人，如沒有被要求隔離，可以分批出城，公布指，出城人員須身體健康、沒有發熱、乾咳、氣喘等症狀。留意恒指午後表現。

公用股逆市向上，電能實業（0006）升0.8%，收報56.85元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻1點；長建（1038）升0.37%，收報54.75元；電能實業（0006）升0.8%，收報56.85元。而中午公布遠遜預期業績的中電（0002），績前跌0.06%，收報81.95元。

銀娛（0027）跌3.57%，收報54元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）跌2.19%，收報392.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低70點。

疫情跨國擴散，航空股下跌，國航（0753）收報6.43元，跌6.13%；南航（1055）收報4.35元，跌4.4%；東航（0670）收報3.5元，跌4.37%；國泰（0293）收報10.32元，跌1.71%。

憂慮疫情影響經濟，拖累油價油股，紐約期油收報52.11元，跌2.38%；布蘭特期油收報57.02元，跌2.53%。石油股方面，中海油（0883）跌3.45%，收報11.76元；中石油（0857）跌3.55%，收報3.26元；中石化（0386）跌1.66%，收報4.14元。

疫情影響供應鏈，手機設備股下跌，瑞聲（2018）跌1.42%，收報55.65元；舜宇（2382）跌1.63%，收報126.8元。貿易股亦受挫，萬洲（0288）跌0.82%，收報8.46元；申洲國際（2313）跌1.92%，收報102元；創科實業（0669）跌1.72%，收報68.6元。

雖然內地出聲撐經濟，投行亦加入唱好A股，不過半日A股仍下跌，而A股ETF如南方A50（2822）仍要跌0.96%，報14.42元。中資券商亦下跌，海通證券（6837）收報8.72元，跌3.11%；中信証券（6030）收報17.34元，跌3.24%；華泰證券（6886）收報14元，跌3.31%；中國銀河（6881）收報4.45元，跌2.63%；光大證券（6178）收報6.08元，跌1.14%；招商證券（6099）收報9.9元，跌2.37%；廣發証券（1776）收報9.91元，跌0.8%；國泰君安（2611）收報14.06元，跌4.35%。

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