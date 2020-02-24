中電（0002）去年純利為46.57億元，按年跌65.6%，遠遜市場預期的111.6億元水平。每股盈利為1.84元﹔第四期中期股息每股1.19元，按年持平，全年股息為3.08元，按年增加2%。

集團綜合收入跌6.3%至856.89億元，稍遜市場預期的869.9億元。中電營運盈利按年跌20.5% 至111.21億元，是反映香港業務准許回報率下調的全年影響，以及澳洲業務充滿挑戰的營商環境；計入 EnergyAustralia 的零售業務商譽減值63.81億元後，總盈利下降65.6%至46.57億元。

當中本港電力業務營運盈利按年跌13%至74.48億元，內地方面營運盈利則升5.3%至22.77億元，第三大業務區域的澳洲營運盈利按年跌52.6%至15.66億元。其餘分部，印度營運盈利按年跌54%至2.63億元，東南亞及台灣營運盈利則升1.07倍至3.35億元。

去年政府修訂「逃犯條例」引爆社會事件，曾於多份報章刊登公開信指「不能讓年輕一代活在無助、絕望當中」的中電主席米高嘉道理在業績中再次提到事件，表示「看到社會陷入紛爭局面，實在讓人傷感」，但對香港未來的堅定信念並未動搖。又引述父親羅蘭士嘉道理（Lawrence Kadoorie）指，「先父曾經將香港比喻為一個橡皮球，跌得愈深就反彈得愈高，寓意香港人迎難而上、堅毅不屈和自強不息的精神。」

他又再次提到，「社會的未來掌握在年輕人的手中，我們有責任為他們創造希望」，集團亦有為香港員工提供房屋貸款計劃，受惠者不乏年輕員工，形容「看到年輕同事能夠實現理想，實在令人欣慰。」