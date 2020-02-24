人行副行長陳雨露表示，人行下一步將會落實中央政治局會議內容，讓穩健貨幣政策更加靈活適度。另外，又稱將很快開展普惠金融定向降準考核。

貨幣政策方面，陳雨露表示，主要是三大類措施要加強。第一是繼續保持流動性合理充裕，通過政策利率引導作用，讓整體市場利率下行，降低企業融資成本。第二是更大力度運用好結構性貨幣政策工具。已經出台的3000億元專項再貸款，要繼續運用好、落地，應貸盡貸、應貸快貸。第三是更加充分發揮好政策性銀行的作用。支持國家開發銀行對製造業企業，支持進出口銀行對外貿企業，支持農發行對生豬生產的全產業鏈企業，擴大融資支持。

定向降準方面，陳雨露表示，還要充分利用好普惠性的貨幣政策工具，近期還要動態調整定向降準的政策。

陳雨露又指，對於中小微企業，金融部門全力支持，不盲目抽貸，對確實困難的，可緩期還貸。銀行不良貸款率方面，去年全國商業銀行不良貸款率為1.86%，中小微企業略高，但也遠低於5%的標準，不用擔心造成銀行不良貸款率上升的風險。

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