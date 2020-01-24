武漢肺炎疫情擴散，恒指裂口低開203點後跌不斷擴大，曾挫379點或1.39%，低見26929點，失守27000點關，現報26933點，挫375點。

資金避險買入公用股，長建（1038）升0.27%，現報54.7元，是升幅最大的藍籌，電能實業（0006）升0.27%，現報56.55元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻1點；中電（0002）升0.06%，現報82.05元。

紐約期油現報51.97元，跌2.64%、布蘭特期油現報56.78元，跌2.94%，油價下跌，拖累油股，中石油（0857）跌4.14%，現報3.24元，是跌幅最大的藍籌。中海油（0883）跌3.94%，現報11.7元；中石化（0386）跌1.9%，現報4.13元。

重磅股拖低大市，騰訊（0700）跌1.8%，現報393.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低57點。友邦（1299）跌1.52%，現報77.9元；建行（0939）跌1.55%，現報6.36元；平保（2318）跌1.92%，現報89.25元。

疫情持續擴散全球，加上韓國病例急增，航空股急挫，國航（0753）現報6.49元，跌5.26%；南航（1055）現報4.38元，跌3.74%；東航（0670）現報3.51元，跌4.1%；國泰（0293）現報10.42元，跌0.76。

雖然國家主席習近平亦對武漢肺炎疫情下的經濟發展提出21條重點工作，而投行亦唱好A股，不過A股仍然下跌，南方A50（2822）跌1%，報14.4元。

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