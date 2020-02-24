小型內房億達中國（3639）指，執行董事陳東輝於本月20日因涉嫌職務侵佔罪被內地公安拘留。公司中國法律顧問的意見指，陳東輝被拘留已在技術上導致集團所訂立未償還本金達45.79億元人民幣的若干貸款協議項下觸發違約。

億達中國指，由於該等觸發事件，相關貸款的相關貸款人可要求立即償還相關貸款的未償還貸款、應計利息及所有其他應計或未償還的金額。集團已盡最大努力與相關貸款人溝通及磋商，以獲得有關觸發事件的豁免。但推至公告日期尚未自相關貸款人獲得豁免。

同時，於拘留前相關貸款已按集團須即時償還貸款入賬，及拘留本身不會影響相關到期日以及不會導致集團短期貸款總額增加。基於公司瞭解，貸款人是否根據標準格式條款要求本集團還款，主要基於對集團經營情況之判斷。公司強調，經營財務狀況維持穩定，整體經營情況持續健康，相信貸款人立即要求償還相關貸款的機會甚微。

集團將繼續積極與相關貸款人就相關貸款溝通，以獲得豁免，以及評估有關情況對集團財務狀況及現金狀況的潛在影響。

集團又提到，董事會及管理層繼續聯絡及接觸陳東輝，惟尚未能取得聯絡及取得有關拘留的進一步資料。公司根據針對陳氏的調查及拘留狀況，或會適時考慮其他合適人選代替陳東輝。