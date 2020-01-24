武漢肺炎疫情擴散，韓國確診數字激增，拖累韓國股匯下跌、美股期貨亦急挫，恒指今早低開203點或0.75%，報27105點，成交金額26億元；國指今早低開91點或0.86%，報10699點。

舜宇（2382）雖獲納入國指，但疫情影響手機生產商生產，舜宇開市跌2.02%，報126.3元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）跌1.95%，報393.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低62點。逆市上升的則有恒隆地產（0101）升2.22%，報18.4元，是升幅最大的藍籌，而中移動（0941）升0.98%，報66.75元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻12點。

疫情擴散，國際貨幣基金組織（IMF）調低中國及全球經濟增長預測，而國家主席習近平亦對武漢肺炎疫情下的經濟發展提出21條重點工作。內銀股普遍下跌，工行（1398）跌0.72%，報5.48元；交行（3328）跌0.58%，報5.14元；中行（3988）無升跌，報3.19元；建行（0939）跌1.24%，報6.38元。內險股方面，平保（2318）跌0.99%，報90.1元；中人壽（2628）跌1.45%，報19元。內房股方面，潤地（1109）跌0.43%，報35元；碧桂園（2007）跌0.76%，報10.5元；中海外（0688）跌0.74%，報26.9元。

衛生署衛生防護中心公布，一名任職保安的新型冠狀病毒確診者曾在2月10日，在新港中心煌府分店出席公司飯局。煌府母企首灃控股（1703）發言人表示，該分店自2月8日起已暫停開放，2月10日並無招待任何客人。開市報0.305元，無升跌。

外媒引述消息人士報道，因武漢肺炎疫情影響iPhone代工廠商復工，蘋果將被逼推遲廉價版iPhone的發布時間。另外，亦有報道指，疫情引發越南供應鏈問題，或影響三星電子新手機生產進程。手機設備方面，丘鈦（1478）開市報12.16元，跌2.09%、瑞聲（2018）開市報55.5元，跌1.68%。

麗新製衣（0191）、麗新發展（0488）、豐德麗（0571）及麗豐控股（1125）聯合公布，麗新發展將以每股8.99元收購全部麗豐已發行股份，要約總值29.76億元。要約價較麗豐收市價9.73元，折讓7.6%。麗新發展開市報10.08元，無升跌。麗豐開市報9.73元，無升跌。麗新製衣開市報9.42元，無升跌。麗新發展開市報10.08元，無升跌。

恒指公司公布，50隻恒指成份股不變，而國指則加入舜宇（2382）及海螺創業（0586），剔出人保（1339）及中車（1766）。海螺創業開市報37.3元，跌0.267%。人保開市報2.9元，跌1.36%。中車開市報5.22元，跌1.13%。