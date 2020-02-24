武漢肺炎擴散，確診病例激增，特別是韓國，今早韓股、美股期貨急挫。韓國提高傳染病警報等級到最高等級，韓元跌至六個月低點，韓國首爾綜合指數今早低開48點或2.26%，最多跌57點或2.68%，現報2117點，跌2.08%或45點。美股期貨亦急挫，道期現跌345點或1.19%，報28636點，標普500指數期貨跌1.2%、納指期貨跌1.5%。

韓國確診病例在五天內激增20倍，意大利亦在確診病例上升至140宗後取消一些公眾活動，而世衛組織總幹事譚德塞表示，伊朗冠狀病毒病例和死亡激增令人擔憂，因為無法直接追溯到中國。

上周末港股ADR升31點或0.11%，個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.03%，折合報401.1元；匯控（0005）升0.31%，折合報56.83元；建行（0939）升0.07%，折合報6.46元。

今日焦點股份可留意：

疫情擴散，國際貨幣基金組織（IMF）調低中國及全球經濟增長預測，而國家主席習近平亦對武漢肺炎疫情下的經濟發展提出21條重點工作。留意內銀股。

衛生署衛生防護中心公布，一名任職保安的新型冠狀病毒確診者曾在2月10日，在新港中心煌府分店出席公司飯局。煌府母企首灃控股（1703）發言人表示，該分店自2月8日起已暫停開放，2月10日並無招待任何客人。

外媒引述消息人士報道，因武漢肺炎疫情影響iPhone代工廠商復工，蘋果將被逼推遲廉價版iPhone的發布時間。另外，亦有報道指，疫情引發越南供應鏈問題，或影響三星電子新手機生產進程。留意手機設備股。

麗新製衣（0191）、麗新發展（0488）、豐德麗（0571）及麗豐控股（1125）聯合公布，麗新發展將以每股8.99元收購全部麗豐已發行股份，要約總值29.76億元。要約價較麗豐收市價9.73元，折讓7.6%。

恒指公司公布，50隻恒指成份股不變，而國指則加入舜宇（2382）及海螺創業（0586），剔出人保（1339）及中車（1766）。