港股連升兩周後上周回吐，但尚處於重要支持之上，短期有機會呈上落市，故可以趁調整吸納，待高位獲利。個別行業中線向好明顯具寬度支持，依然首選吸納對象。

恒指上周初一度升破兩萬八，高見28055點掉頭向下，周五曾跌至27264點，收報27308點，全周跌506點或1.82%；國指全周跌0.67%。恒生綜合中型股、小型股指數上周分別跌0.09%及升0.39%，反映市况不差。恒指沽壓較大，主要受匯控（0005）及地產收租股表現疲弱，以及缺乏亮點所致。大市上周日均成交973億元，與60天平均相若，交投回穩。

恒指反彈有機上試兩萬八關

走勢上，由2月初預計恒指快將見底，反彈可以上試兩萬八，並轉為上落市在約27000至28000點波動，至今看法沒變。恒指上周觸及高位開始調整，下望兩萬七關口或多跌一兩百點料有支持，反彈有機會再次突破50天線（現約27700點）上試兩萬八關。大市寬度方面，上周恒指國指成分股高於50天線比例，升至五成附近已回落，反映成分股普遍受制50天線，並跟不上恒指國指一度重上50天線，中線向好寬度不足。倘若市况轉為波幅上落，成分股或於20天線、10天線穿梭，高於10天線比及20天線比亦變動波動，屆時參考價值下降。

大市方面，據《明報》港股數據庫，周五升跌比率15比85，跌逾3%佔下跌股份約一成；上周有兩日有約八成股份下跌，當日跌逾3%佔約一成，可見即使大市下跌的規模較大，但未見沽壓，調整有序進行。

本報數據庫追蹤的30個行業，上周原材料升近6%，有七成半股份上升；汽車及相關升近4%，有近七成股份上升；中資金融升逾2%，有六成股份上升；食物飲品、軟件服務升近2%，僅四五成股份上升。個別行業表現強勁，但由個股帶動。原材料經過上周大漲，有超過六成股份處於50天線之上，其他表現較佳的行業如汽車、中資金融、食物飲品，則仍有超過一半股份低於50天線，中線未轉強。上周提到的原材料紙股玖紙（2689），急升後調整，料於8.3元有支持，可以吸納。

玖紙急升後調整 可以吸納

原材料之外，軟件服務、電訊、教育、家品及零售、環保及新能源均維持有一半或以上股份高於50天線（表1），行業向好具寬度支持。軟件股上周以落後的閱文（0772）、美圖（1357）表現較為突出，後者短線上升動力強，但除了在中線寬度向好的行業發掘動力股外（表2），部分調整後見支持股份也可留意。之前強勢的騰訊（0700）、金山軟件（3888）、新東方在綫（1797）則繼續守住20天線之上整固，可以現水平分段吸納，倘若失守20天線，可候50天線附近作第二注，但低收50天線則宜止蝕。

[劉思明 數據尋寶]