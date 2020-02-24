恒指上周五跌300點，收報27,308點，成交金額1002億元。全球股市高位沽壓增加，金價則強勢向上。市場焦點落在日本和韓國的疫情發展，以及中國復工的進度上。日韓新增確診感染人數開始呈拋物線式上升，韓國上周五單日就新增100宗，累計確診個案一下子突破200宗。暫時影響仍局限在兩國股市匯市之上，每百日圓兌港元匯價上周一度失守7算，韓國股市上周則下跌3.6％。恒指上周跌1.82％，騰訊（0700）上周更下試400元關口，炒作疫情完結、業務逐漸正常化的股份也受壓。短期強勢的倒是金價。

根據中國交通運輸部統計，今年春節前15天全國發送旅客總量達11.4億人次，按年增長約2%。但受疫情影響，截至2月16日，節後旅客數量僅3億人次左右，同比回落了82.2%；和節前相比，也只有節前的20％至30％。此外，一來鐵路班次載客率只能有50％，運力大減影響客流量，二來民眾返鄉後也隨時面對封村、封路，無法返回工作崗位，又或者害怕染上武漢肺炎而延遲回到城市，即使中央已動員公安、武警等進駐企業勒令復工，效果也不是太好。無論從百度遷徙指數、電廠日耗煤量、還是各大城市的地鐵客流量、交通擁堵指數等，都可見復工率僅50％至60％，相信最快要到3月中才能回復正常。

服務業重創失業率升 內需必轉弱

股市大跌後又V形反彈，當然已消化了疫情影響，就好像什麼也沒發生過似的。但這只是投資者的心理變化，現實世界遠沒有如此理想。製造業生產受阻，就面對收入、無法交貨的賠償問題，船期、海外零售商等整條產業供應鏈都會受到影響。就連越南上周五也表示因中國延遲復工，國內工廠快將出現原料、零部件、存貨短缺而無法生產。

中國服務業打擊更大，2018年底，服務業就業人員達到3.6億萬人，比重達到46.3%。就算中央能穩住失業問題，但首季以至上半年收入定必大減，內需一定會轉弱。上周澳門賭場重開，人客也非常稀疏，安踏（2020）嘗試衝高後回落，也是市場對後市轉趨審慎的一個現象。此外，美國是至今最不受武漢肺炎影響的國家，但30年期國債息率剛創出新低，也反映中國經濟放緩將波及全球的憂慮。

現在表現最好的是貴金屬價格。一方面，美國通脹雖然不高，但也在2%水平穩定下來，而在武漢肺炎影響、增長前景轉差，債息不斷被拉低，形成實質利率跌至負數水平。貴金屬本身不會產生現金流，其天然敵人就是高實質利率，而一旦跌至負利率，金價多會有強勁表現。

對上一次便是2011年，當時歐債危機引發市場恐慌情緒，資金湧入美國債市，拉低債息並引發實質利率大跌，而金價亦於這時突破1800美元，創出歷史新高。

歷史不會簡單重複，但卻驚人地相似。當年的歐債危機變成今天的武漢肺炎，而疫症本身又減少供應帶來通脹壓力，再加上美股有點位高勢危又吸引對冲風險的買盤，金價短期內仍有上升動力。

[張兆聰 還看今朝]