匯豐保險今日宣布，推出的可以讓25歲人士購買的升級版合資格延期年金計劃 —「滙豐聚富入息延期年金計劃」（下稱「延期聚富入息」），有別於以往僅適用於年齡介乎41歲至64歲的計劃。另一方面，因應本地疫情發展及響應保監局最新措施，公司亦推出全新合資格延期年金的電話申請服務。匯豐提到，電話申請服務支援電話密碼和音頻記錄系統，從2月底至3月31日，客戶可在客戶經理的支援下，透過電話申請合資格延期年金計劃，新服務與匯豐的分行網絡及預約熱線相互補充，在疫情非常時期為客戶提供符合其需要的非面對面互動模式。

新推出的延期聚富入息計劃，適用於年滿25歲人士，客戶可根據需要選擇5年或10年的保費繳付期，儲蓄期由10年至25年不等，年金期則分為10年、15年及20年。計劃亦設靈活提取的特點，可按月收取年金金額，亦可選擇將收益保留在計劃中積存生息，不過息率就並非保證。如果以投保相關計劃的26歲客戶為例，保費繳付期為5年，儲蓄期為25年，他從51歲起後的15年將可收到毎月年金約4391元，預計總年金金額約79萬元。

匯豐保險香港行政總裁文德華表示，在這個非常時期透過電話申請服務，以及降低合資格延期年金計劃的申請人的年齡，希望鼓勵更多港人提早開始退休規劃，從而利用更長時間去享受複利息的回報。他同時提醒，客戶如欲在3月底的稅季完結前把握最後機會享受稅務優惠，但考慮到面對面的的傾談並非首選，將可利用電話服務這個額外渠道申請。