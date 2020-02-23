「股神」巴菲特旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway Inc.）香港時間今日晚上公佈第四季及全年業績。對於自己現年89歲而副手芒格更是96歲的「高齡問題」，巴菲特在致股東信上派定心丸，指巴郡現時資產龐大且全面，加上公司培訓人才，所以「股東們不用擔心，巴郡已100%準備好我與芒格的離開（departure）」。值得注意是，巴菲特還表示，巴郡高層阿貝爾（Greg Abel）及賈因（Ajit Jain）將在5月舉行的股東會上回答問題，一反過往總是由巴菲特自己和芒格答問的傳統。

至於公司表現，巴郡去年第四季扭虧為盈，純利291.59億美元，2018年同期為虧損253.92億美元，經營利潤44.2億美元，按年跌22.7%，部分受保險事業承保損失拖累。公司第四季前10大持倉股包括美國運通、穆迪、可口可樂、蘋果和摩根大通等。同時，巴郡第四季共回購22億美元股份，創單季新高。以全年計，去年巴郡經營利潤239.72億美元，按年跌3.26%，純利814.17億美元，按年大升19.25倍。截至去年底，巴郡現金達1280億美元。

巴菲特在股東信中又表示，如果未來幾十年美國的利率都維持在當前水平上下，而公司稅率也保持在低水平附近，那幾可肯定，美股表現將遠超長期債券。他又抱怨：「現在符合我們要求條件的大型收購機會稀少」。