《華爾街日報》引述知情人士稱，美國證券交易委員會（SEC）已經就美國煙草巨頭奧馳亞集團（Altria Group Inc.）投資電子煙初創公司Juul Labs Inc.一事進行調查。SEC的調查方向，是奧馳亞於2018年斥資128億美元（折合約998.4億港元）收購Juul的35％股權時，是否向股東充分披露了風險。

知情人士指，SEC已向奧馳亞和Juul發出傳票，兩間公司亦已回應。其中一位知情人士說，Juul已經交出包括與奧馳亞的往來書信，以及在交易前與奧馳亞分享的財務預測等相關文件。

奧馳亞對Juul的投資使這間初創公司估值達到了380億美元（約2964億港元），但去年以來，Juul因為涉嫌誤導未成年兒童購買其產品，令未成年兒童對尼古丁上癮等問題而飽受訴訟，令發展受阻。奧馳亞更因此在短短3個月內，先後對Juul的投資減值45億美元（約351億港元）和41億美元（約319.8億港元），令目前對Juul的估值已跌至只有約120億美元（約936億港元）。

另外，就日前發現部分尚未交付737 MAX飛機機翼油箱內，發現外來物碎片（foreign object debris，FOD）一事，波音發言人指出，經內部調查後，發現在50架尚未交付的737 MAX飛機當中，有35架於機翼油箱中發現了碎片。