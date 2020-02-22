國家主席習近平昨日主持中共中央政治局會議，對武漢肺炎疫情下的經濟發展提出21條重點工作。會議更明確，要把疫情影響降到最低，努力實現全年經濟社會發展目標任務，實現決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅目標任務，完成「十三五」規劃。

會議提出的21條工作重點，包括做好交通運輸的恢復，並有序推動復工復產；積極財政政策更加積極有為，發揮好政策性金融作用；穩健貨幣政策要更加靈活適度，緩解融資難融資貴，為疫情防控、復工復產和實體經濟發展提供精準金融服務。同時要打好防範化解重大金融風險攻堅戰，堅決守住不發生系統性風險的底線。

對於中小企及出口行業，會議要求加大對重點行業和中小企幫扶力度，支持出口重點企業盡快復工復產，發揮好出口信用保險作用。內需方面，則提出要幫扶住宿餐飲、文體娛樂、交通運輸、旅遊等受疫情影響嚴重的行業，以及要積極擴大有效需求，促進消費回補和潛力釋放，加大新投資項目開工力度，加快在建項目建設進度。

高盛報告認為，政治局會議發出明確的寬鬆信號，包括要求地方政府應採取不同的政策來重啟經濟活動。對全球供應鏈至關重要的運輸和出口商的重啟是關鍵，這對地方政府或帶來更大壓力，要平衡控制疫情和恢復經濟活動。

報告又指，中央將努力實現年度經濟目標，貨幣政策需要更加靈活，以使融資更便宜更容易；財政政策應更加主動，例如之前的下調LPR等舉措，就是要努力實現年度經濟目標。此外，會議提及要支持消費和投資活動，應增加大型項目的數量，並加快現有項目的建設，高盛預計，政府將支持醫療設備和醫藥，5G網絡和工業互聯網的發展。

但高盛認為，放寬限制令經濟活動恢復，但代價可能是更多的感染個案，兩者之間的變化將影響政府在未來幾星期可以放鬆的程度，以及恢復增長的勢頭有多強，但目前疫情的擴散仍然是主要風險。