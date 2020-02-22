人行副行長劉國強接受內媒《金融時報》訪問表示，將繼續保持流動性合理充裕，推進LPR改革，釋放金融機構降低貸款利率的潛力，促進貸款實際利率水平明顯下降，解決小微企業融資難、融資貴。劉國強又指，存款基准利率是利率體系的「壓艙石」，將長期保留。未來人行將按照國務院部署，綜合考慮經濟增長、物價水平等基本面情況，適時適度進行調整。

對於人行日前下調貸款市場報價利率（LPR），劉國強認為，LPR下行基本上不影響個人房貸利率。房住不炒仍然是目前房地產調控政策的主導方向，人行剛發布的貨幣政策執行報告也強調，要堅持「房子是用來住的、不是用來炒的」定位，銀行可通過LPR加點方式確定個人房貸利率，基本保持原有水平。在改革完善LPR形成機制過程中，要堅決貫徹落實房住不炒定位和房地產市場長效管理機制，確保差別化住房信貸政策有效實施，保持個人住房貸款利率水平基本穩定。

劉國強又表示，隨著貸款利率市場化程度提高，貸款利率主要由市場決定。LPR具有方向性和指導性，有利於推動降低貸款實際利率，加大金融對實體經濟支持力度。而且，近年來內地的商業銀行利潤增速總體趨緩，但仍相對較高，有向實體經濟適當讓利的空間。銀行適當降低對短期利潤增長的過高要求，有利於暢通經濟金融良性循環。而中長期看，激發中小企等微觀主體活力有助於促進經濟高質量發展，無論對企業還是對銀行都有利，最終將有助於實體經濟長期可持續增長。

武漢肺炎疫情持續，劉國強強調，疫情等因素或會影響物價，將續密切監測，但按基本分析，內地不存在長期通脹或通縮的基礎。至於疫情對信貸增長的影響，劉國強料短期內會帶來一定擾動，不過影響只是暫時，隨着防控工作進展及企業復工復產，相關影響將逐步消退；全年計，疫情對信貸增長的影響不大。至於對中國經濟，他估計或會造成一定影響，但持續時間和規模都有限。