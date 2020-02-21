新意網（1686）公布截至去年底的中期業績，收入按年升12%至8.19億元，純利按年跌0.4%至4.1億元，每股純利為10.12仙，不派中期息。主席郭炳聯表示，收入、EBITDA及基礎溢利均獲得增長。將軍澳旗艦數據中心MEGA Plus持續有新客戶進駐，新近購入的將軍澳及荃灣用地的發展項目亦進展良好。

集團期內收入上升12%至8.19億元，主要受惠集團數據中心業務的收入增長，收入增加主要由新客戶合約和現有客戶的收入增長所帶動。期內經營銷售成本上升12%至3.59億元，主要是折舊費用增加，以及新客戶進駐而產生的營運成本所致。

期內EBITDA按年升22%至5.65億元，已終止經營業務之溢利減少導致純利下跌。新意網去年11月完成與新地（0016）的關連交易，當中新意網收購一間持有數據中心設施 MEGA Two的公司，並出售集團兩間持有創紀之城一期及柯達大廈二期物業的公司。已售出的投資物業被視為期內已終止經營業務。集團持續經營業務之溢利為3.21億元，按年升7.1%。

集團表示，兩個新用地項目如期發展。荃灣TWTL 428項目現正進行地基工程。將軍澳 TKOTL 131項目則處於最後設計階段，而前期建築工程亦已開展，該兩個全新用地發展項目竣工後，將為集團的數據中心組合增加約140萬平方呎的樓面面積。