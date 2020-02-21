國泰航空（0293）在其官方網站上公布，鑑於新型冠狀病毒爆發，以及市場相應對航班需求大幅下跌，將逐步減少約90%往返內地的航班，同時在未來2個月內大幅減少國泰及國泰港龍航空網絡的其他航班，佔可運載量約40%，較本月初宣布的減少30%為多。

集團公布，因應疫情的發展，多國政府已頒布針對外國旅客的入境措施，當中最近公布的調整包括意大利及以色列。集團稱，因應意大利航空當局暫停意大利往返香港的航班，國泰由本月1日至3月28日起飛往米蘭及羅馬的所有航班均已取消；因應以色列政府實施入境管制措施，過去14日曾到訪內地包括香港及澳門的旅客將不能入境，國泰自本周三（19日）至3月底往返特拉維夫的航班亦會相應減少。

國泰在本月初推出「特別假期計劃」，鼓勵所有員工於今年3月1日至6月30日期間放長達3周的無薪假。集團行政總裁鄧健榮當時稱，集團目前面臨的形勢與2009年的金融危機所面對的一樣嚴峻，而因應疫情爆發及市場對航班需求顯著下跌，已公布大幅削減運力，保存營運資金是目前保障業務的關鍵，並已採納多項應對措施。

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