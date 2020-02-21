武漢肺炎疫情在今年1月大規模爆發，中國平安首席保險業務執行官陸敏表示，疫情對個人保險代理渠道在今年首季的影響較大，面對面拜訪客戶簽單等不能進行。該行已將會議、培訓、招聘、產品銷售等經營進程放在網上進行，雖然保險簽約、理賠等可在網上進行，但並非沒有受到影響，希望疫情結束後下半年可以回到正常經營水平。

總經理兼聯席首席執行官謝永林表示，疫情對中國經濟短期內在首季和次季有明顯的影響。對於該行業務，因為不少壽險產品相對複雜，會面對保險承銷獲客重要，減少會客影響新業務發展，另外銀行貸款的逾期率和不良率也會上升，若在3月可以全面復產，影響則是可控。

謝永林指，平保是大型的金融機構，行業和規模抗風險能力較強，該行以往在投資、貸款上採取較審謹的風險政策。從過去SARS經驗，疫情過後消費、貸款需求反彈力度強勁，疫情亦令消費者對醫療、人壽保險的需求有爆發性增長。目前處理了30多件武漢肺炎的理賠，金額並不大。

平保去年新業務價值比2018年再放緩，首席財務執行官兼總精算師姚波指，目前壽險的銷售渠道和產品仍在改革，着注長期保障、減少短期儲蓄產品，料明年可以見到改革效果，恢復增長。

科技利潤自2016年以來首見倒退，聯席首席執行官陳心穎表示視收入增長為更重要的業務表現，現時陸金所、汽車之家和平安好醫生的業務皆有改善，其他則加大投資。

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