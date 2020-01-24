武漢肺炎疫情再度擴散，除北京、韓國確診病例激增之外，央視更報道成都一名武漢肺炎患者在治癒出院10日後，又再度發驗出中招，確認出現了二次感染。恒指低開158點後，最多曾挫344點，中午曾收窄短幅至124點，但臨近尾市跌幅又再擴大，恒指收市跌300點或1.09%，報27308點，成交金額1002億元，較上日減少0.62%；國指跌123點或1.13%，報10790點。

走勢上，恒指20天線(27337.84點)得而復失，逼近100天線(27208.18點)。

藍籌當中，僅1隻上升1隻不變，其餘全部向下。逆市上升的是恒安（1044）升0.58%，收報61.05元，是升幅最大的藍籌，，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻1點。

澳門賭場雖然於周四恢復部分營業，不過，當日情況冷清、「發財車」亦疏落，濠賭股向下，金沙中國（1928）跌3.39%，收報38.5元，是跌幅最大的藍籌；銀河娛樂（0027）亦跌2.35%，收報56元。其他濠賭股方面，新濠國際發展（0200）收報17.42元，跌3.86%；美高梅中國（2282）收報11.46元，跌3.05%；澳博控股（0880）收報9.19元，跌1.39%；永利澳門（1128）收報17.04元，跌1.62%。

重磅股拖低大市，騰訊（0700）跌2.2%，收報401元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低71點，其後為建行（0939）跌1.37%，收報6.46元；友邦（1299）跌0.69%，收報79.1元，分別拖低大市29點及18點。

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