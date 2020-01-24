新型冠狀病毒持續傳播，法巴銀行發表報告指，疫情對中國經濟增長造成的短期影響，將較SARS時期更嚴重，已將中國今年GDP增 長預測下調至4.5%。儘管新型病毒死亡率較低，中央亦已採取強有力措施來限制傳播，但該行認為，基於中國經濟規模龐大，全球供應鏈之間的聯繫愈趨緊密，隨着旅遊及貿易的下跌，當中供應鏈中斷將對亞洲國家，尤其是香港、日韓等地造成較嚴重的影響。

該行指出，儘管市場對中國經濟放緩的嚴重擔憂加劇，但中國及亞美股市恢復迅速，當中滬深300指數及上證指數急速反彈，中國股市已從最近的高位收回了60%至70%的損失；而標準普爾500指數（SPX）及摩根士丹利（日本除外）指數（MXASJ），亦自1月中旬以來錄得上漲。

該行表示，醫療及科網等行業在股市短暫下跌後已經全面恢復，認為市場預計中國的消費及供應鏈將在疫情受控後迅速復甦，但與旅遊相關板塊則會繼續疲軟。該行認為，疫症一旦受控中國的工廠將重新投入運作，目前看好相對安全的科網及教育板塊，推薦騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、中國教育（0839）等股份。