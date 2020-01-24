市場研究機構admanGO發布2019年Facebook廣告支出報告，去年社交媒體廣告開支的媒體市場佔有率約10%，而於Facebook的廣告支出按年增長2.1%至25.71億元。雖然2019年上半年的支出錄得顯著升幅，但下半年的廣告開支受反對《逃犯條例》修訂草案運動所影響而下跌，並抵消了上半年的增長。

報告提到，加推帖子及隱藏帖子的廣告開支佔Facebook整體支出的64%，而品牌置入內容及隱藏品牌置入內容則僅佔36%。化妝及護膚用品的廣告支出按年下跌9%，但仍成為開支最高的類別，當中Olay 香港、SK-II 香港及雅詩蘭黛為開支最高的品牌。銀行、信用卡及投資服務排行第二，廣告開支按年微升1%，三大廣告商為匯豐銀行、花旗銀行及渣打銀行。

麥當勞為2019年Facebook廣告支出最高的廣告商，錄得近2630萬元，其品牌置入內容的開支佔社交媒體廣告開支的40%。Olay香港為第二大的廣告商，Facebook廣告支出達2120萬元，逾30%的廣告支出用於視頻帖子。Dyson位列第三，Facebook廣告支出約1880萬元，其超過80%的社交媒體廣告支出投放於品牌置入內容。

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