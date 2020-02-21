內地武漢肺炎疫情未止，多間零售商及食肆均響應防疫工作停業。在內地經營大賣場「大潤發」及「歐尚」的高鑫零售（6808）首席執行官黄明端認為，疫情主要影響餐飲及酒店業，由於大潤發出售民生必需品，因此影響不大，不過大賣場商店街，至今日復工率達57%，相信半個月後可增至75%。

他解釋，由於娛樂及餐飲類商店現時能否復工仍比較難說，而兩類店舖佔集團商店街面積逾10%，正逐步與政府協商，未來會否構成盈利壓力將視乎疫情發展。

疫情嚴重令更多人改以網購買入日常用品，黃明端指出，雖然農曆新年期間運力有所下降，不過線上需求旺盛，業務增長高達3.5至4倍，反映消費行為正在改變，高鑫早在兩年前開始門店數字化工程，故對未來表現感到樂觀。他又指，以往可在1小時內送貨，由於訂單數量大增，現時延遲為2至3小時送貨，不過消費者亦諒解疫情期間服務有一定影響。

黃明端強調，今年1月至今的超市銷售仍有單位數字增長，主要增長來自生鮮及食品類產品。

高鑫昨日收市後公布去年業績，全年多賺14%至28.34億元人民幣，中午收市報10.2元，跌0.2%。

記者：蕭嘉聰

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