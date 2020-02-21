恒指跌200點，收報27408點，成交金額538億元。美股出現明顯的獲利沽壓，港股也低開低走，重磅科技股跟隨美股弱勢，騰訊（0700）、阿里（9988）及美團（3690）分別跌1.2%、0.93%及微升0.29%，出現持續弱勢的情況。小型科技股今早表現仍佳，金出軟件（3888）、平安好醫生（1833）都分別逆市升3.7%及2%，眾安（6060）破頂。以圖論勢，有贊（8083）有短線爆上機會。

有贊跟微盟（2013）均是SaaS概念股，SaaS是一種通過Internet提供軟體的模式，用戶不用再購買軟體，而改用向提供商租用基於Web的軟體，來管理企業經營活動。簡單一點就是協助傳統企業開發線上業務，並提供精準營銷。受到疫情影響，大量中小企收入大跌，但線上業務的投放卻不能減少，故微盟和有贊在疫情期間股價都偏強。

筆者在3元多已推介微盟，個人仍是較傾向此股多於有贊，但在短時間內已翻了一番，有一定整固需要。有贊升幅其實也不少，但感覺上貨源較集中。1月中由0.5元大幅拉升至0.6元，之後就進入半個月的收集期，這個階段可視作大戶的儲貨期。收集完成後，便從0.6元以下炒上0.8元以上，成交暢旺。近兩周開始整固但回調幅度輕微，過去一星期在0.8元牛皮，成交量更愈來愈少，這個情況往往是整固後再上的先兆。

有贊是創業板股份並非港股通名單內，但也不排除由內地資金主導。以內地股份動輒炒上1倍起計，有贊升至1元是比較基本，特別是SaaS概念今年也是收成期，在短期調整市中具短炒值博率，但只宜小注。

張兆聰

明報首席評論員