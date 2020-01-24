武漢肺炎疫情再度擴散，《環球時報》報道，北京市中心一家醫院的確診病例數量從兩周前的9個激增至36個，消息拖累環球股市，恒指跟隨美股低開158點後，最多曾挫344點，半日跌200點或0.73%，報27408點，成交金額538億元；國指跌88點或0.81%，報10825點。

走勢上，恒指曾跌穿20天線(27342.84點) ，逼近100天線(27209.18點)，半日重上20天線之上。

46隻藍籌向下，銀娛（0027）跌2.53%，收報55.9元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）跌1.22%，收報405元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低39點。

只有2隻藍籌逆市上升，彭博報道，意大利裕信銀行行政總裁米斯捷(Jean-Pierre Mustier)是匯控（0005）外聘行政總裁的「大熱門」，連跌兩日的匯控升0.18%，收報56.9元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻4點。另一隻上升的則是吉利（0175）升0.13%，收報15.12元。

疫情影響下，傳港鐵（0066）縮減列車班次，最快月底推行，港鐵跌0.34%，收報44.5元。

賭場周四恢復營業，濠賭股下跌，新濠國際發展（0200）收報17.8元，跌1.77%；美高梅中國（2282）收報11.54元，跌2.37%；澳博控股（0880）收報9.26元，跌0.64%；永利澳門（1128）收報17.14元，跌1.04%；銀河娛樂（0027）收報55.9元，跌2.53%；金沙中國（1928）收報38.85元，跌2.51%。

昨日公布業績的平保（2318），半日跌0.71%，收報90.95元。平保昨公布業績，反映壽險新保單的未來利潤的新業務價值，按年上升5.05%至759.45億元人民幣，大致符合市場預期，亦與該行在去年10月公布的增長指引5%大致相符。

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