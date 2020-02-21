香港01報道，受武漢肺炎影響，港鐵計劃縮減列車班次，當中包括市區線、西鐵線及輕鐵服務，料最快本月底推行。消息亦指，港鐵亦已準備其他方案，倘情況持續惡化，或會考慮縮短服務時間。

港鐵回覆《香港01》查詢時指，各鐵路線目前大致按正常行車時間表提供列車服務。然而，在新型冠狀病毒疫情下，港鐵乘客量難免受到影響，將會密切留意情況，如有需要作出適切車務安排。

據報，港鐵初步擬定其網絡的平日早上及晚上繁忙時段的列車，班次將會維持不變，但非繁忙時段、周日及公眾假期則會調整班次以「行疏啲」。西鐵線方面，據報新班次平日繁忙時段班次將維持不變，非繁忙時間則約為7分鐘一班；周末及公眾假期，全日班次最頻密約7分鐘一班，目前，非繁忙時段、周日及公眾假期約為5至7分鐘一班。

港鐵昨日宣布，13個商場中小型租戶獲減免2及3月一半租金，而原定今年4月4日結束的「程程3.3%車費扣減」優惠，將會延續至今年6月底，今年全年港鐵車費不會有實際調整。

港鐵現報44.3元，跌0.784%。

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