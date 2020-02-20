在內地經營大賣場「大潤發」及「歐尚」的高鑫零售（6808）公布，截至去年12月底止年度，錄得純利約28.34億元（人民幣．下同），較2018年同期升14.4%，主要受惠於期內銷售成本減少。集團期內來自銷售貨品的收入約912.79億元，按年跌4.5%；來自租戶的租金收入則按年升7%至40.78億元；每股盈利為0.3元，派末期息每股0.15港元；期內同店銷售（不包括家電的貨品銷售）按年倒退1.01%。集團稱，自去年初起，旗下品牌門店開始整合營運系統及供應鏈，目前門店整合已大致完成，預期門店業務會於2020年重回正軌。

高鑫零售續指，新型冠狀病毒疫情為中國市場，以及集團經營環境造成較大影響。不過集團認為，集團旗下大超市屬於民生必需品行業，而截至今日，集團運營並未因疫情蔓延造成實質性的影響。另一方面，集團配合政府各種預防措施，有部分在大賣場商店街內經營的租戶被要求暫停營業，不過由於目前有一些租戶已被允許重新開業，集團仍在持續與有關部門商討重新復業的時間，但認為現階段對2020年整體影響下定論為時尚早。