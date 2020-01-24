湖北新增411宗武漢肺炎確診病例和115例死亡病例，使中國死亡病例總數至少達到2,233例，加上有報道指，北京的武漢肺炎確診病例意外激增，拖累美股期貨下跌，恒指今早低開158點或0.58%，報27450點，成交金額28億元；國指今早低開70點或0.65%，報10843點。

《環球時報》報道，北京市中心一家醫院的確診病例數量從兩周前的9個激增至36個，感染者包括8名醫務人員，9名清潔人員和19名患者及其家人。

信置（0083）升0.73%，報11元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻0.75點；金沙中國（1928）跌1.63%，報39.2元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）跌0.98%，報406元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低31點。

中國平安（2318）公布全年業績，反映壽險新保單的未來利潤的新業務價值，按年上升5.05%至759.45億元人民幣，大致符合市場預期，亦與該行在去年10月公布的增長指引5%大致相符。平保跌0.66%，報91元；中人壽（2628）跌0.82%，報19.4元。

評級機構標普表示，該行以人行去年進行的壓力測試作參考，假設在最壞的情況下，估計全年中國GDP增長或跌至4.4%，4月份中國銀行體系的不良貸款總額，或將達到10.1萬億元人民幣，不良貸款率更將達7.8%。內銀普遍向下，工行（1398）跌0.54%，報5.52元；建行（0939）跌0.76%，報6.5元；中行（3988）跌0.93%，報3.19元。

武漢肺炎重挫本港經濟。港鐵（0066）公布，今年全年港鐵車費不會有實際調整。原定今年4月4日結束的「程程3.3%車費扣減」優惠，將會延續至今年6月底。開市跌0.34%，報44.5元。

在內地經營大賣場「大潤發」及「歐尚」的高鑫零售（6808）公布，截至去年12月底止年度，錄得純利約28.34億元人民幣，較2018年同期升14.4%，主要受惠於期內銷售成本減少。開市報10.22元，無升跌。