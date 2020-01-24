美股回吐，港股ADR跌196點或0.72%，報27412點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.8%，折合報406.7元；匯控（0005）跌0.88%，折合報56.3元；建行（0939）跌1.2%，折合報6.47元。

今日焦點股份可留意：

中國平安（2318）公布全年業績，反映壽險新保單的未來利潤的新業務價值，按年上升5.05%至759.45億元人民幣，大致符合市場預期，亦與該行在去年10月公布的增長指引5%大致相符。

評級機構標普表示，該行以人行去年進行的壓力測試作參考，假設在最壞的情況下，估計全年中國GDP增長或跌至4.4%，4月份中國銀行體系的不良貸款總額，或將達到10.1萬億元人民幣，不良貸款率更將達7.8%。

武漢肺炎重挫本港經濟。港鐵（0066）公布，今年全年港鐵車費不會有實際調整。原定今年4月4日結束的「程程3.3%車費扣減」優惠，將會延續至今年6月底。

在內地經營大賣場「大潤發」及「歐尚」的高鑫零售（6808）公布，截至去年12月底止年度，錄得純利約28.34億元人民幣，較2018年同期升14.4%，主要受惠於期內銷售成本減少。