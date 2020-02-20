創興銀行（1111）早前於旗下分行張貼「預防及控制疫情」通告，指因應新型冠狀病毒感染的最新情況，為保障公共衛生「請各客戶在本分行範圍內戴上口罩」。

該行回覆本報查詢時表示，基於對客戶的健康考慮，由上周二（10日）起，該行全線分行已張貼有關通告，提示客戶時刻戴上口罩，目的是希望客戶提高警覺預防新型冠狀病毒散播，以保障客戶自身、其他客戶以及銀行員工的健康。

該行又指，為預防肺炎及呼吸道傳染病的傳播，該行已加強全線分行的清潔消毒工作，亦提供各分行充足防護用品，且要求所有員工必須戴上口罩。

事實上，本報記者今日於中環發現，多家銀行均貼出告示要求客戶先戴上口罩才能進入，當中包括恒生銀行（0011）、星展及招商永隆等。招商永隆位於中環的總行更特設體溫檢查站，客戶需先量度體溫及佩戴口罩。該行發言人指出，關注疫情發展，亦重視客戶及員工的健康，因此推出應變措施，除加強分行及辦公大樓消毒之外，要求員工及客戶進入中環總行前量體溫及戴口罩，措施將維持至另行通知。

星展亦有推出同樣的措施，據其貼於門外的告示稱，因應新型冠狀病毒疫情最新情况，考慮到客戶的健康，因此請客戶戴上口罩，同時特意安排每位客戶先量度體溫，一旦客戶的體溫超過37.3℃，則不能進入分行，而職員上班前亦須量度體溫，分行內所有設施亦已加強消毒。而恒生銀行及集友銀行的告示僅要求客戶進入分行時戴上口罩，暫未見有量體溫等措施。