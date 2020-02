「為健康飲杯!」正想碰杯之際, Raymond 突然剎停大家的動作。「咪住!既然大家都咁關心健康,碰杯時你隻杯隨時掂到我隻杯,杯邊口水互相交集,你話同個靚女交換口水就話啫,我諗大家都唔想同我呢嗰麻甩佬交換口水啩!」 Nelson 和我雖然都用眼神責難 Raymond 太婆媽,但疫症當前,小心駛得萬年船,也就停下了動作。

「估唔到大家仲要返工,仲要都係返中環。」 Raymond 和 Nelson 是我每兩三月就會相聚一次的 Happy Hour 腳,都是投行行家。要說我們這幾個在過去十多年,輾轉在中環留下不少腳毛的人難得在中環,只因疫症陰霾下,不少金融機構也讓員工 Work from Home ,特別是 MO 及 BO 。 FO 的 Trader 及 Sales 受制於公司獨有的交易系統及程式,難以 WFH ,但為免一人感染全層癱瘓,自農曆新年後也以 Split Team 方式運作:每組有一半人留在中環總部,另一半轉到位於工廠區的後備中心工作。 Raymond 和我都是被分配留守中環的人,而 WFH 的 Nelson 剛好這天返 Shift 回公司,才造就這個小型 HH 酒聚。

「實在好唔明白,點解內地咁大劑,港股可以完全唔跌,新年後跌咗幾日,已經好快升返晒,好似活喺平行時空。」對,去年反送中勇武抗爭期間港股不跌,還可說恒指成分股大半是中資股,最受影響的港資股比重不大;但本次疫情重災區明明是內地,但港股依然不跌,顛覆了市場對股市估值的基本分析。「有幸有不幸嘅,如果股市唔跌,最好仲有啲升幅,啲客仲有錢同肯買嘢,我哋呢啲食金融飯嘅人,先仲有飯開。」百業隨時蕭條,或許 Nelson 說得對,先保住飯碗要緊。

「講起有幸有不幸,你估邊個部門,最受惠於今次疫情?」 Raymond 向我們瞪瞪眼,露出挑戰的神色。理論上,疫情來襲,應該沒有甚麼業務不受負面影響,畢竟公司難賺錢,員工也不敢對加薪或花紅有期望。「你冇留意到喺 Trading Floor ,有個部門啲人成日走嚟走去,全日都好忙咩?今日本行仲出咗 Ad ,要幫呢個部門請人,逆市擴充喎!咁都唔算受惠?」 Raymond 一說到「走嚟走去」,我立時已想到答案,但我對他有關受惠的看法,卻不敢苟同。

「原來你講 IT Support !係,佢哋工作量大咗,唔止你間行,我間行都即刻話請人,但係你覺得真係算受惠?加薪唔駛旨意,『加辛』就肯定有!」投行的 IT ,粗分可分為 IT Programming 及 IT Support 兩種。 Programming 的身價較高,主要負責開發交易或結算等程式;至於 Support ,顧名思義,就是最基礎的軟硬件支援,由能否開機,到某程式可在哪一版本的 Windows 運作,都是 IT Support 管理的範疇。

過去十餘年, IT Support 一直是投行裁員的重災區,只因高層經常覺得這類沒有賺錢能力的部門可有可無,而且入行門檻低,炒了隨時可請到更平,自然更輕視。疫情告急,每個部門也要求員工 WFH , IT Support 要幫助同事們設定可 Remote 工作的界面,工作量自然顯著上升。一向荒廢生草的後備中心,就算多有 Planning 的投行,一年最多也只是每個部門派一兩個人去試機,突然要求將後備中心變成主戰場,只是苦了 Support 同事。出 Ad 請 IT Support 只是投行苦無解決辦法下的「臨急抱佛腳」,除非有人出手挖角,公司逼不得已加薪留人,否則實在看不到 Support 同事在哪一方面可以受惠。

「記唔記得幾年前嘅 Compliance 爭奪戰?」 Raymond 望向我的眼神,像是嘲笑我看東西看得太片面。當年金融海嘯後,監管機構對金融業的監管大幅從嚴收緊,結果間間投行爭相聘請有經驗的 Compliance 應付, Compliance 的薪酬亦水漲船高,一年跳槽兩次、人工倍翻不是夢。「睇長遠啲,當大家發現 WFH 個多月後,原來業務一樣可以正常運作,未來大趨勢一定係俾更多人 WFH ,辦公室佔地、座位可以更少,大行乘機租少幾層,細行都可租個細啲 Office Cut Cost 。要達成呢個目標, IT Support 不可或缺,就算人工唔會即刻加,當間間行都請人,跳槽都易啲、叫價都高啲!咁都唔算受惠?」

「你會唔會太樂觀呢? WFH Set 機只需要 Set 一次,當呢輪忙完後,你覺得仲需要更多 IT Support 咩?」 Nelson 與我看法幾乎一致。「當搞好 System 後,膠層又用佢啲計 Efficiency 嘅離地方法,計吓 IT Support 可以帶嚟幾多價值。最後肯定結果同早幾年一樣,覺得呢啲唔識賺錢嘅部門,多一個人都嫌多。」接下來的劇本,幾乎每個 BO 部門都經歷過,連我也懂得接下去。「跟手要一個 Local IT Support 睇 200 部機,甚至外判埋俾印度,叫大家打一條打 20 次,先有一個英文唔多好嘅印度佬聽電話嘅 Hotline ,再等幾個鐘先有人 Remote 幫你整機。」這樣的循環,已不知在多少部門輪迴過多少次。

「不過, IT Support 起碼都算有個小陽春,但有啲部門,喺疫情下幾乎即時停工,咩 Deal 都唔駛做。」說實在,疫情至今對股市影響實在甚微,就算限制了見客、特別是內地客戶的機會, Trade 依然是每天照常落,而且有視像會議這好幫手,打破地域界限,對於 Nelson 的問題,我實在想不到有甚麼業務,需要即時被宣判死亡。

「你覺得短期內,仲有新股可以上市咩?唔好忘記,呢幾年大部分上市嘅都係中資公司,做 Due Diligence 一定要親身去睇,睇吓啲廠、見吓間公司嘅 Client ,先核實到係真定假,唔可以齋靠視像會議。」問題是,要親身做 DD 及見客,等於要親身北上神州,但每次回來也要隔離十四日,來回兩次已浪費了一個月。又有甚麼公司可負擔得起出兩次 Business Trip ,就要白白支付一個、甚至幾個員工一個月的人工呢? IBD 部門在疫情下,可說面臨最嚴峻的挑戰。

「唔好再講呢啲沮喪嘢,今日大家難得 Happy Hour ,唔係想買醉咩?」 Raymond 打斷了 Nelson 的悲觀愁緒,重新帶動聚會氣氛。「醉在疫症蔓延時,仲要返工、仲有糧出嘅,今朝有酒今朝醉啦!不過,乾完呢幾杯,記得戴返口罩。」在這荒誕的年頭、暗淡的前景下,或許只能在爛 gag 中苦笑。

羅仕揚