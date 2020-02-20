中國平安（2318）公布全年業績，反映壽險新保單的未來利潤的新業務價值，按年上升5.05%至759.45億元（人民幣，下同），大致符合市場預期，亦與該行在去年10月公布的增長指引5%大致相符。

反映核心業務表現的歸屬於母公司股東的營運利潤，按年上升18.1%至1329.55億元。計算去年稅務優惠、短期投資波動、折現率變動等因素，淨利潤按年上升39.11%，至1494.07億元。末期息派1.3元，全年共派2.05元，按年增長19.2%。

主要業務的壽險營運利潤按年上升24.7%，至889.5億元，新業務價值率按年上升3.6個百分點，不過首年保費按年下跌3%，至1604.78億元。另一市場關注的個人壽險銷售代理人數目，至年底為116.69萬人，按年減少17.7%。總投資收益率上升3.4個百分點，至7%。

對於武漢肺炎的影響，平保表示，疫情對包括湖北省在內的部分地區或部分行業的企業經營、以及整體經濟運行造成一定影響，從而可能在一定程度上影響集團信貸資產和投資資產的資產質量或資產收益水平，影響程度取決於疫情防控的情況、持續時間以及各項調控政策的實施。

另外，科技業務自2016年公布分部業務以來首次倒退，按年下跌39.84%，至46.61億元。科技業務總收入為821.09億元，按年增長27.1%。

記者：歐陽偉昉

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