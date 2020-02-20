政府統計處今日公布，今年1月整體消費物價按年升1.4%，較去年12月的2.9%為低，主要因政府代繳公營房屋租金；香港房屋協會豁免乙類屋邨租戶三分之二租金；及政府由1月開始提供額外電費補貼。剔除所有政府一次性紓困措施影響，基本通脹率為3.7%，較12月2.9%為高，主要是由於農曆新年旅遊費用和豬肉價格升幅擴大所致。

各類綜合消費物價指數組成項目中，1月錄得按年升幅的類別包括，不包括外出用膳的食品，按年升17.0%；雜項服務，升4.8%；雜項物品，升3.6%；外出用膳，升2.2%及交通，升1.8%。1月錄得按年跌幅的類別包括電力、燃氣及水，跌16.0%；衣履，下跌5.5%；住屋，下跌3.0%；耐用物品，下跌2.7%；煙酒，下跌1.5%。

政府發言人表示，1月基本通脹率升至3.7%，原因是旅遊費用及基本食品價格於農曆新年期間，即今年1月尾的升幅加快，因而扭曲了按年比較。他表示，等待2月通脹數據，再將兩者合併分析，將能更有效評估基本通脹的情況。此外，1月整體消費物價通脹率下降至1.4%，反映政府一次性紓緩措施的效應。

發言人表示，展望將來，外圍價格壓力輕微及本地經濟狀況疲弱，料會令整體通脹壓力短期得以受控。儘管新型冠狀病毒疫情的威脅或令部分日用品價格上升，但料任何干擾都只是短暫。

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