武漢肺炎疫情持續，但內地大部分工廠陸續重開，聯想集團（0992）主席楊元慶表示，深圳、合肥工廠已經復工，估計武漢、成都工廠下月底才能回復生產，讓產能重回百分百。楊元慶表示，公司在農曆新年前進貨零部件，足以應付未來數周工廠所需，新冠病毒疫情打擊中國供需兩端，不過今年首3個月並非旺季，副總裁兼首席財務官黃偉明表示，現時仍難論疫情對集團財務上的影響。

楊元慶表示，疫情影響主要有3方面，部分旗下工廠延遲復工；已重開工廠未有足夠工人；工廠上游小型供應商未能回復生產，但公司有信心可以應對上述問題。他提到，除中國外，集團在印度、墨西哥、日本、巴西均有工廠，其全球製造網絡可減少對客戶的影響。

聯想企業總裁兼首席營運官Gianfranco Lanci透露，上季PC 電腦銷售中， ThinkPad及IdeaPad 分別佔6成及3成，5G電腦發佈不受疫情影響。管理層透露，今年Motorola手機將重返高階手機市場，早前已推出700美元以上手機Motorola razr Foldable 。

記者：李哲毅

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