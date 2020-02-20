香港航空昨日向逾160名員工發出解僱通知。今早有數十名被裁員工到港航位於葵涌的寫字樓抗議，要求公司清楚解釋賠償條款，職工盟主席吳敏兒、立法會議員譚文豪等人亦有到場。

吳敏兒接受本報查詢時指，由於僱主昨日透過電話及電郵通知被裁員工時未有解釋清楚賠償詳情，為免他們在今早與僱主會面時簽署不明文件，所以今早希望「截一截」他們。她續指，部份被裁初級乘務員稱會以底薪$7800計算遣散費，有違相關法例的規定，後來經過各方溝通僱主才澄清會以過去12個月平均月薪計算。她同時坦言，「明白這間航空公司的財務狀況唔係好過人，但希望僱主可以更優厚的條件對待被裁員工」。

香港航空今天為被解僱的空中服務員舉行了簡介會，詳細解釋補償方案。我們解答了他們有關最終工資計算方式，是以過往12個月的每日平均工資而釐定。 補償方案也是根據其僱用條款及本地勞工法例而定。 受影響員工將可繼續使用機票及醫療福利，直至2020年3月18日最後僱用日期為止。

港航本月初指，受累於新型冠狀病毒爆發，打擊香港旅遊需求，為了確保公司能繼續生存，須採取積極措施應對挑戰，當中包括推出人手整合計劃，裁減約400名員工。另一方面，港航亦會透過自然流失及與其他航空公司接洽促進機師職位轉移等方式進一步削減人手，以滿足本年度的營運所需。

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