恒指今早隨美股高開111點，但已見全日高位，但受內地5年期貸款市場報價利率(LPR)降幅較小，反映地產調控謹慎，恒指轉跌，跌幅曾擴大至272點，低見27383點，收市跌46點或0.17%，報27609點，成交金額1008億元，較上日增加14.17%；國指升5點或0.05%，報10913點。

走勢上，全日受阻於50天線(27762.48點)，並於20天線(27389.46點)見支持，反彈逼近10天線(27635.35點)，但未能重上，250天線(27676點)亦得而復失。

創科實業（0669）升1.23%，收報70元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌2.23%，收報105元，是跌幅最大的藍籌。平保（2318）升0.55%，收報91.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻8點；騰訊（0700）跌0.34%，收報410元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低11點。

內房股向下，潤地（1109）跌1.25%，收報35.6元；碧桂園（2007）跌1.47%，收報10.72元；中海外（0688）跌1.42%，收報27.75元。合景泰富（1813）收報11.28元，跌2.25%；綠城中國（3900）收報10.04元，跌2.33%；寶龍地產（1238）收報4.99元，跌2.16%；恒大（3333）收報18.82元，跌1.05%；萬科（2202）收報30.9元，跌0.64%；融創（1918）收報42.95元，跌1.72%；龍光地產（3380）收報13.12元，跌1.06%；世茂房地產（0813）收報27.8元，跌0.36%；旭輝（0884）收報6.14元，跌1.13%；富力（2777）收報12.78元，跌1.39%。

A股向上，兩市成交再破萬億，中資券商股向上。海通證券（6837）收報9.14元，升4.7%；中信証券（6030）收報18.12元，升3.07%；華泰證券（6886）收報14.54元，升3.12%；中國銀河（6881）收報4.66元，升4.95%；光大證券（6178）收報6.22元，升4.36%。

希慎（0014）中午公布業績，去年純利下跌19.7%，跌至48.45億元，撇除投資物業公平值變動等的基本溢利則升2%。收市報29.55元，跌0.16%。

361度國際（1361）公布，鑑於新型冠狀病毒疫情爆發，疫情將對今年上半年的行業和集團的財務表現會造成一定影響。收報1.44元，無升跌。

聯想（0992）公布，第三季純利按年增加10.7%至2.58億美元，勝市場預期的2.287億美元。收報5.8元，升7%。

海航傳被瓜分，刺激海航系股份急升，海航科技投資（2086）曾急升75.2%，高見0.85元，不過，中午內地報道指，海航集團管理層否認傳聞，海航科技投資升幅收窄，收市報0.52元，升7.2%。航空股個別發展，國航（0753）收報6.98元，升0.58%；南航（1055）收報4.69元，跌0.85%；東航（0670）收報3.82元，跌0.52%；國泰（0293）收報10.52元，升0.96%。

花旗日前指，Tesla擬使用不含鈷磷酸鋰鐵（LFP)的電池，取代鎳鈷錳（NCM）電池，對比亞迪（1211）屬正面，比亞迪今早股價再升，最多曾升15.6%，收報53.6元，升11.43%

法院受理重整，人行教育部等接管北大方正，方正控股（0418）確認，事件目前對公司業務運營無重大不利影響，公司在業務、人員、資產、機構、財務等方面均與北大方正相互獨立。北大方正重整可能影響公司股權架構。收市跌9.19%，報0.395元。

29間娛樂場今晨零時重開，另有12間娛樂場申請暫緩開放。濠賭股向下，新濠國際發展（0200）收報18.12元，升0.22%；美高梅中國（2282）收報11.82元，跌0.51%；澳博控股（0880）收報9.32元，跌1.38%；永利澳門（1128）收報17.32元，跌1.03%；銀河娛樂（0027）收報57.35元，跌0.52%；金沙中國（1928）收報39.85元，跌0.75%。

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