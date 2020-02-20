近日武漢肺炎疫情影響全港，希慎（0014）主席利蘊蓮宣布，為減輕租戶負擔，2至3月將會提供「可觀」的基本租金減免。她指出，去年社會運動爆發後，已為租戶提出租金協助，今次是進一步幫助租戶，正做好準備與他們密切合作。

希慎首席營運總監呂幹威表示，作為共渡時艱的動作，租金減免「一刀切未必咁理想」，已與租戶溝通，提出的方案均是有誠意。他又指，疫情對希慎近2至3周的人流一定有影響，但相信是短期現象，會為商場及寫字樓租戶提供最好的環境，包括加強清潔等。

去年希慎的商舖營業額下跌4.5%至18.36億元，集團財務總監賀樹人表示，去年下半年商舖銷售額下跌約20%，影響幅度與香港整體情況相若。他續指，由於商場人流下跌，相信今年1月商舖銷售額亦跌約20%，與大家預期接近。

近日陸續有奢侈品關閉位於銅鑼灣的店舖，希慎作為「銅鑼灣大地主」，利蘊蓮認為，香港的共享空間、奢侈品及餐飲食肆增長很快，相信會出現整合，自去年的社會運動，加上近日的疫情將加快整合進步，集團會致力令品牌留在利園區，例如「如果要關3間店，剩低個間會留喺利園區」。

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