中國人民銀行今公布最新數據，1月新增人民幣貸款錄3.34萬億元（人民幣，下同），超出市場預期的3.1萬億元，創下歷史新高。

期內，社會融資規模高達5.07萬億元，遠超市場預期的4.2萬億元。內地1月份貨幣供應量M2按年增8.4%，低於預期的8.6%，去年12月為增長8.7%。

1月份人民幣存款增加2.88萬億元，同比少增3935億元。其中，住戶存款增加4.24萬億元，非金融企業存款減少1.61萬億元，財政性存款增加4002億元，非銀行業金融機構存款增加5701億元。

新增人民幣貸款方面，若分部門看，1月住戶部門貸款增加6341億元，但較去年同期減少3557億元或36%，當中短期貸款減少1149億元，中長期貸款增加7491億元；企業單位貸款增加2.86萬億元，票據融資增加3596億元；非銀行業金融機構貸款減少1567億元。

同日，人行宣布，將1年期貸款市場報價利率（LPR）下調0.1厘，至4.05厘，而以房貸按揭為主的5年期以上LPR則僅下調0.05厘，至4.75厘，降幅低於市場預期。

社會融資規模方面，當中對實體經濟發放的人民幣貸款增加3.49萬億元，按年減少744億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣增加513億元，按年增170億元；未貼現的銀行承兌匯票增加1403億元，按年減少2384億元；企業債券淨融資3865億元，按年減少964億元；政府債券淨融資7613億元，按年增5913億元。

廣義貨幣（M2）餘額錄得186.59萬億元，按年增長8.4%，增速按月高0.3個百分點，按年低0.2個百分點。狹義貨幣（M1）餘額錄54.56萬億元，按年增長0.4%，增速按月及按年分別低1.1個及14.6個百分點。