財政預算案將於下周公布，澳洲會計師公會今日提多項支援中小企建議，其中包括取消特定行業商戶牌照費用，如旅行社牌照費、酒店及賓館牌照費及餐廳牌照費等。公會亦建議，政府可豁免中小企商業登記費，及注資成立「企業咨詢優惠券」系統，每間企業分配6000元，可用作顧問費，以應對肺炎疫情影響等。

公會同時建議，政府可延長所有企業的法定財務報告和稅務申報的期限，並將中小企利得稅兩級制中的起徵點提升至400萬元以上。僱員方面，建議由2月起至武漢肺炎疫情受控為止，對僱主支付僱員的薪酬實行扣稅。此外，亦建議政府考慮豁免本年度臨時稅，引入稅務虧損轉回，及一次性寬減利得稅等。

公會估計，港府去年錄得438億元財政赤字，其中未有包括近日新設的300億元抗疫防疫基金，估計香港財政儲備到3月底約為1.13萬億元。澳洲會計師公會2020年大中華區分會會長劉明揚表示，特區政府財政仍穩健，相信政府可通過暫時降低薪俸稅，個人入息課稅，將個人免稅額的增加額度與通脹掛鉤等方式刺激經濟。

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