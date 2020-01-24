特許公認會計師公會（ACCA）今日公布對於財政預算建議，其中提出多項扣稅建議，包括向已婚夫婦、單親家庭等人士給予「外傭扣稅」措施，對於聘請一名家庭傭工的實際工資給予扣稅。公會亦建議，對於未上車、居住於租住物業的人士，其租金開支應獲得與按揭貸款相同的扣稅待遇，每年最多扣稅10萬元。

其他稅務措施方面，公會建議，將寬減利得稅的上限重新提升至3萬元，此外指政府可考慮豁免第二期暫繳薪俸稅及利得稅，幫助納稅人的現金流。

頗受外界關注的派錢方面，公會表示，港府應密切留意經濟情況，如經濟出現急速惡化，可仿效2011年的做法，向年滿18歲的香港永久性居民一次性發放6000港元，為市民改善現金流需求。公會今日公布，預計香港去年財政赤字達660億元，將為本港15年來首次出現虧損，估計未來數月本地就業情況亦將惡化。

商界措施方面，公會表示，建議政府引入集團虧損寬免以增加商界競爭力，及准予企業以虧損抵扣以前的課稅利潤，鼓勵公司將利潤再投資。另外，建議政府為總收入500萬元以下的企業提供現金回贈或資助，預計可用於僱員資訊科技培訓等。

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