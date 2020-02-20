希慎（0014）公布，去年純利下跌19.7%，跌至48.45億元，撇除投資物業公平值變動等的基本溢利則升2%，至25.87億元。希慎中期的基本溢利為13.94億元，按年升8.9%，反映下半年基本溢利收窄。集團派每股末期息1.17元，按年持平﹔連同中期息，全年派息1.44元，亦與去年持平。

對於武漢肺炎疫情未控，希慎指出，在環球逆境與本地疫情擴散籠罩之下，本港在2020 年的經濟前景未見明朗，希慎將會與租戶保持緊密合作，並繼續與社區密切聯繫，共渡時艱。集團亦將在核心地區內外繼續探索，發掘機遇。

希慎去年的營業額按年升2.5%至39.88億元，主要受益於上半年的理想表現。希慎中期的營業額已報20.86億元，當時按年增長為9.1%，數據顯示出下半年營業額大幅收窄。

希慎主席利蘊蓮指出，去年上半年的強勁表現減輕了下半年因不理想營商環境帶來的負面影響，旗下寫字樓、商鋪和住宅業務組合的新訂租金保持穩健，出租率亦令人滿意。但受到社會不穩影響，去年香港零售銷售額跌11%，希慎的商鋪租戶估計銷售額自七月開始急劇下跌。

分項業務中，去年希慎商舖的營業額要跌4.5%至18.36億元，但2019 年全年續約、租金檢討與新訂立租約的租金調整整體仍向上。

寫字樓方面，營業額升8.6%至18.33億元，住宅升14.3%至3.19億元。

希慎又同時公布，已出任獨立非執行董事逾五年的劉遵義退任。

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