恒指跌224點，收報27431點，成交金額535億元。港股已收復疫情帶來的跌幅，個別受惠的互聯網股在高位見獲利沽壓，一些受累的股份則見回升，但勢頭比較波動，例如安踏（2020）昨日回升，今早又高開低走，但復蘇最遲的旅遊股、影視股卻不錯，同程藝龍（0780）、阿里影業（1060）都逆市升。

現階段對市況要有戒心。港股本來就弱勢，唯一賣點就是疫情後大跌，資金入市博反彈形成一個升市，大家憧憬中央救市而短期見亢奮。反彈完成後卻未見很強的救市力度，而接下來就是業績期、首季慘淡的經營數據，市場沽壓會比較大，但信27000點有支持。

大市下跌，不少主題概念股也跟隨，但眾安保險（6060）值得一看。集團一月份保費收入激增62.3%至14.85億元，而以往年初是傳統淡季，過去兩年首兩月保費收入每月都不足10億元，兩月合計只佔全年中單位數，可見互聯網保險確實在疫情下發揮威力。若對比財產保險龍頭財險（2328），1月份保費收入按年下跌3.33%，眾安表現是非常出色。

要留意，眾安比較多保險產品是旅遊保險，估計生意會大跌，但實際表現仍如此強勁，相信是民眾爭相購買醫療保險所致。大家當然會質疑賠付率會否上升，令集團得不償失，但筆者認為市場不會太在意短期的賠付問題，焦點落在保費增長。眾安上市後股價持續下跌，主因是市場看不到其技術或經營模式，能取代現有的經營者。但疫情令民眾，尤其是40歲以下的民眾接觸互聯網保險，若體驗上佳便會成為長期客戶。

要知道，今天的阿里健康（0241）也談不上有多少收入和盈利，但只要市場相信未來可以稱霸醫療電商，市值就迫近2000億元。眾安當現遠未到這個階段，但從1月份保費收入可以看出其潛力。

張兆聰

明報首席評論員