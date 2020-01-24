361度國際（1361）公布，鑑於新型冠狀病毒疫情爆發，上月23日集團成立疫情預防應急管理指揮小組，由執董及管理層牽頭安排疫情防控相關事宜，協調各部門實施有效措施，最大限度減少疫情對於集團的影響。

集團指，在確保效率的前提下，員工可以採用家居辦公的模式。集團的自產工廠及辦公室自本月10日起已全部恢復營運。終端運營方面，集團調動一切資源協助經銷商夥伴優化運營效率，降費減損，力保渠道在數量和質量上的穩定。

為彌補疫情給終端銷售造成的影響，集團積極將銷售轉移至電子商務平臺，並迅速發起「全員營銷」的號召，增加「微信小程序」等途徑增強線上營銷，以最大程度地降低疫情對零售端的影響。

361度初步預計，除了位於湖北省地區的零售店外，全國其他地區零售店均將於2月底前逐步恢復營運。集團又指，料計在目前情況下，疫情將對今年上半年的行業和集團的財務表現會造成一定影響。

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