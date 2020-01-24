美股創新高，港股今早亦跟隨高開111點，但在人行下調1年期及5年期貸款市場報價利率(LPR)後，因5年期LPR降幅小，反映地產調控謹慎，恒指轉跌，跌幅曾擴大至272點，低見27383點，半日跌224點或0.81%，報27431點，成交金額535億元；國指跌81點或0.75%，報10826點。

走勢上，10天(27617點)、50天(27758點)、250天(27675點)得而復失，其中50天線暫成阻力，而20天線(27380點)則暫為支持。

僅4隻藍籌逆市上升，其中，中海油（0883）升0.5%，收報12.14元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻3點；友邦（1299）則跌1.19%，收報78.85元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低31點。

5年期LPR降幅小，內房股普遍下跌，潤地（1109）跌2.91%，收報35元，是跌幅最大的藍籌；另外兩隻藍籌亦向下，碧桂園（2007）跌2.02%，收報10.66元；中海外（0688）跌2.13%，收報27.55元。

其他非藍籌內房亦跌，新城發展（1030）收報8.35元，跌2.91%；奧園（3883）收報11.34元，跌2.58%；合景泰富（1813）收報11.26元，跌2.43%；寶龍地產（1238）收報4.98元，跌2.35%；融創（1918）收報42.75元，跌2.17%；恒大（3333）收報18.7元，跌1.68%。

熱炒股方面，海航傳被瓜分，刺激海航系股份急升，海航科技投資（2086）曾急升75.2%，高見0.85元，半日收報0.6元，升23.7%。航空股個別發展，國航（0753）收報7.01元，升1.01%；南航（1055）收報4.65元，跌1.69%；東航（0670）收報3.85元，升0.26%；國泰（0293）收報10.56元，升1.34%。

花旗日前指，Tesla擬使用不含鈷磷酸鋰鐵（LFP)的電池，取代鎳鈷錳（NCM）電池，對比亞迪（1211）屬正面，比亞迪今早股價再升，最多曾升15.6%，半日收報52.35元，升8.84%。

法院受理重整，人行教育部等接管北大方正，方正控股（0418）確認，事件目前對公司業務運營無重大不利影響，公司在業務、人員、資產、機構、財務等方面均與北大方正相互獨立。北大方正重整可能影響公司股權架構。方正控股半日跌10.3%，報0.39元。

29間娛樂場今晨零時重開，另有12間娛樂場申請暫緩開放。濠賭股向下，新濠國際發展（0200）收報18元，跌0.44%；美高梅中國（2282）收報11.72元，跌1.35%；澳博控股（0880）收報9.29元，跌1.69%；永利澳門（1128）收報17.3元，跌1.14%

銀河娛樂（0027）收報57.1元，跌0.95%；金沙中國（1928）收報39.25元，跌2.24%。

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