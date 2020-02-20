聯想（0992）公布，第三季純利按年增加10.7%至2.58億美元（下同），勝市場預期的2.287億元﹔首三季純利則為6.23億元，按年升三成。集團第三季及首三季每股基本盈利為2.16仙及5.22仙。

聯想第三季收入亦優於市場預期，報141.03億元，按年持平﹔首三季的收入按年增2%至401.37億元﹔集團第三季及首三季的毛利率為16.1%及16.2%，分別增長1.5個百分點及2.3個百分點。公司指，毛利率增長是因個人電腦及智能設備業務的銷售組合持續向高增長和高端細分市場轉移。

分部業務中，智能設備業務集團第三季收入按年增長0.5%至125.02億元的新高，其除稅前溢利按年增長 17%至6.87億元。當中個人電腦和智能設備業務的第三季收入按年增長3%至110.74 億元，佔集團總收入的 79%，其除稅前溢利率達6.2%，按年增長0.7個百分點，除稅前溢利按年增長17%至6.84億元。

智能設備業務下的移動業務錄得溫和的 300 萬美元除稅前溢，由於業務於拉丁美洲保持強勁，但由於缺少零部件，導致其他地區市場面臨挑戰，第三季收入下降17%至13.81億美元。

數據中心業務在期內虧損按年減少800萬元至4,700萬元。公司指當中的傳統核心業務的服務器和存儲的產品的出貨量按年增長 18%，但其收入增長仍受壓。期內，該業務第三季收入16.01億元，按季增長20%，佔集團總收入的11%。

聯想指，在新冠病毒爆發下會帶來短期波動和挑戰，供應鏈和物流依然受到影響，但在中國絕大多數工廠已經重開，並且有限度回復生產，又預期在疫情穩定後，預計中國的需求將反彈，新的需求驅動因素將對業務有所助益。

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