美股創新高，恒指今早高開111點或0.41%，報27767點，成交金額26億元；國指今早高開42點或0.4%，報10951點。

創科實業（0669）升2.68%，報71元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌1.12%，報106.2元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升1.12%，報416元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻36點；建行（0939）跌0.46%，報6.52元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低9點。

法院受理重整，人行教育部等接管北大方正，方正控股（0418）確認，事件目前對公司業務運營無重大不利影響，公司在業務、人員、資產、機構、財務等方面均與北大方正相互獨立。北大方正重整可能影響公司股權架構。方正控股開市報0.415元，跌4.59%。

Bossini（堡獅龍，0592）公布，截至去年底止6個月，集團錄得虧損9368.7萬元，每股虧損5.71仙，不派中期息。開市報0.198元，無升跌。

29間娛樂場今晨零時重開，另有12間娛樂場申請暫緩開放。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）開市報18.18元，升0.55%；美高梅中國（2282）開市報11.98元，升0.84%；澳博控股（0880）開市報9.48元，升0.32%；永利澳門（1128）開市報17.66元，升0.91%；銀河娛樂（0027）開市報57.55元，跌0.17%；金沙中國（1928）開市報40.15元，無升跌。

聯儲局稱幣策保持一段時間，就通脹目標方面，更有「數位」官員擬推動在一段時間內讓「通脹溫和超過2%」，市場料降息。地產股方面，新世界發展（0017）無升跌，報10.3元；長實集團（1113）升0.1%，報51.5元；恒地（0012）升0.81%，報37.3元；新地（0016）無升跌，報115元；信置（0083）升1.27%，報11.16元。銀行股方面，恒生（0011）升0.55%，報164.6元；中銀香港（2388）升0.36%，報27.7元；匯控（0005）跌0.35%，報56.8元。

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