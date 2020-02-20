聯儲局公布1月28日至29日的議息記錄，雖然當局表示當前貨幣政策設置可能「在一段時間內保持適當」，但利率期貨顯示，市場維持對今年至少降息一次的預期，再降一次息的概率超過50%。另外，亦提及考慮將通脹區間作為一項工具來實現其2%目標、減少購買國庫券、經濟展望等。

記錄顯示，「與會人士討論了面對當前一直在影響支出決定的全球形勢發展，在一段時間內保持當前政策立場可能有助於支持美國的經濟活動和就業」。

而與會者亦考慮了將通脹區間作為一項工具來實現其2%目標，如何調整政策以應對金融穩定風險，以及如何逐漸結束正在進行的回購協議和購買國庫券的操作。就通脹目標方面，更有「數位」官員擬推動在一段時間內讓「通脹溫和超過2%」。

通脹區間方面，委員會考慮了三種情形，分別是「不確定性」區間，意在傳達通脹結果在多大範圍中的變化仍然被視為與目標一致；「無差異」區間，強調政策無需就該區間內的偏差做出應對；「可操作」區間，當官員們希望通脹傾向於一邊時，可以使用。

就減少購買國庫券方面，記錄顯示，隨著準備金逼近持久充足水平，對大量國庫券購買和回購操作的需求將減少，並且此類操作可以逐步縮減或退出」。

定期回購操作方面，4月底之前將繼續進行定期和隔夜回購協議操作，以抵消季節性的付款和現金需求，可能會在4月份之後逐步退出。

經濟方面，在寬鬆的貨幣和金融狀況的支持下，預計將繼續溫和增長，但提到，雖然貿易不確定性減少，全球經濟增長有企穩跡象，但前景的不確定性仍存，包括武漢肺炎爆發帶來的影響。認為，在強勁的勞動力市場、收入成長和健康的家庭資產負債表的支持下，消費支出可能依然保持堅挺。