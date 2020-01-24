美國聯儲局會議紀要顯示，決策者認為當前政策在「一段時間內」是合適的，從下個季度開始，旨在增加準備金

的國庫券購買操作可能逐漸退出。美股標普、納指再創新高，標普高見3393點，納指高見9838點，而道指高開80點後，最多曾升176點。

道瓊斯工業平均指數收漲115點，升幅0.4%，報29348點。標普500指數收漲15點，升幅0.48%，報3386點。納斯達克綜合指數收漲84點，或0.87%，報9817點。

蘋果升1.45%，報323.62美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻31點，而Walmart 跌1.63%，報117.68元，拖低道指13點。

科技股方面，蘋果收市報323.62元，升1.44%，谷歌母公司Alphabet收市報1524.87元，升0.35%，亞馬遜收市報2170.22元，升0.67%，Facebook收市報217.49元，跌0.14%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.83%，報433點。德國DAX指數收漲0.79%，報13789點；法國CAC 40指數漲0.9%，報6111點；英國富時100指數收漲1.02%，報7457點。