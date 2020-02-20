恒指昨升125點，收報27,655點，成交金額883億元。港股反彈但成交縮減，A股則兩市合計破萬億元，可見內地流動性有多氾濫。市况其實轉向個別發展，藍籌國企多缺乏方向，但內銀股持續強勢，工行（1398）及建行（0939）升1%，中移動（0941）更漲2%，卻是大部分投資者不會持有的。騰訊（0700）、阿里（9988）反彈後又回順，部分二、三線科技股午後沽壓顯著增加，當中眾安（6060）、閱文（0772）表現相對強勢，而阿里健康（0241）則是回調時的入市對象。

蘋果在首季「盈警」後跌幅輕微，始終是大品牌，疫情拖累短期盈利不會對股價有重大影響。美股拒絕下跌，港股也借勢反彈但力度一般，騰訊、阿里及美團（3690）都完全缺乏方向，匯控（0005）績後繼續受壓，東亞（0023）純利腰斬，但市帳率已低殘至0.5倍，出現利淡兌現的反彈。只是該行的管理層不斷摧毁股東價值，也不大可能會被收購，不用理會。有商場店舖罷市要求減租，但各大地產商股價靠穩，相信投資者早將減租預測反映在股價上。

洛鉬跌至3元值博

Tesla計劃使用寧德時代的「無鈷」電池，比亞迪（1211）抽升6.3%，洛鉬（3993）、金川（2362）則大跌近9%。寧德時代去年在法蘭克福車展已發布了高集成動力電池開發平台（Cell To Pack），即省去電池模組，直接將電芯集成到電池包。該技術下，電池包零部件數量將減少40%，體積利用率提高15%至20%，生產效率提升50%，電池包能量密度提升10%至15%，電池的製造成本會大幅降低。比亞迪將於今年3月發布的「刀片電池」，同樣也是無鈷技術，市場將這視作新技術潮流而炒起比亞迪。論電池技術，寧得時代相信是市場龍頭，就算比亞迪能與之相若，旗下車款也不具備競爭優勢，在目前的「Tesla時代」下很難跑出。

從股價角度看，近5、6年比亞迪每次升至50元以上，事後看都是逢高沽貨的明確界線。反而洛鉬、金川若進一步下跌，例如洛鉬跌至3元附近，倒有一定值博率。一來電動車對鈷的需求不強，更多用於手機電池。一旦市場重新炒作5G手機換機潮，屆時洛鉬金川有條件出現反撲。

二三線科技股波幅達10% 趁低吸

二三線科技股個別發展，互聯網醫療的平安好醫生（1833）新高後倒跌，眾安、閱文則偏強，新東方在線（1797）上衝下洗，即日波幅幾達10%，最終又原地踏步；5G概念股則因高盛下調中興（0763）A股至中性、認為已充分反映利好而顯著下跌。筆者在另一專欄百萬倉已指二三線科技股較難展開持續升浪，更多是交易機會，只是即日波幅達10%，個人感覺更似賭博，唯一可取策略就是趁低吸納。

若出現回調，在幾個主題中以阿里健康較為市場信任，一來其業務全是收購淘寶天貓的藥品電商而來，二來全國藥品市場規模龐大，若像母公司一樣成功壟斷或至少寡頭壟斷藥品電商市場，則中長期收入和盈利十分可觀。近期股價波動性也低於其他概念股。只是阿里健康異常超買，14周RSI高達90，較2015年「水牛市」、2018年獲天貓注資時更超買。此前兩次均出現調整，2015年由於什麼也沒有而回到起點，2018年也由8元回調至6元水平。筆者看今次回調幅度相對較細，13至13.5元已是吸引水平。

[張兆聰 還看今朝]