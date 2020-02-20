港股回穩有反彈，惟動力一般，交投偏淡，維持上落市格局。恒指昨低開後跌81點，低見27,448點回升，早段最多升167點，見全日高位27,697點，高位爭持，收報27,655點，升125點或0.46%；國指升0.96%。大市成交884億元，低於60天平均半成，成交疲軟。據《明報》港股數據庫，升跌比率62比38，升逾3%佔上升股份一成，跌逾3%佔半成；陽燭對陰燭為57比43，大市升多跌少，買盤動力一般。

玖紙8.3元成支持

行業方面，本報數據庫追蹤的30個行業，有三分之一下跌，大部分偏軟，醫藥保健跌1.2%表現已最差，緊隨航運物流、農業及水務跌不足1%。

上升行業中有三成升逾1%，原材料升2.68%表現最強，其次食物飲品、航空及相關升1.70%、1.46%，航空業的升勢最全面，有近九股份上升；博彩及消閒、中資金融、內房及物管偏好，升約1%，並且有超過八成股份上升。

原材料紙股繼續受捧，玖紙（2689）、晨鳴（1812）均升逾7%。昨天提到紙業的基本面較佳，玖紙上升動力強，結果昨天以大成交升破8.3元阻力後愈升愈有，高見8.87元，收報8.8元。走勢上，玖紙一口氣升抵8.8元，該水平阻力不輕，宜待突破企穩或回調吸納，前阻力8.3元變成支持位。

萬洲短線8.8元料有阻力

食品飲品股向好，潤啤（0291）、百威亞太（1876）、H&H（1112）、日清（1475）升逾2%，豬肉股萬洲（0288）亦可留意。中國落實解除對美國禽類和禽類產的進口限制，此舉將有利萬洲的美國鮮豬肉出口以至中國的肉製品業務。事實上，萬洲去年下半年盈利持續改善，隨着出口擴大，美國鮮豬肉恢復利潤，整體業績將可進一步提升。

股價方面，萬洲1月中借中美簽定首階段貿易協議的利好消息調整，加上市况急轉直下，股價一度跌至7.3元才反彈，惟至今累升不少，回升幅度不遜於其他食品股如康師傅（0322）；短線上望8.8元料有阻力，調整於50天線約8.1元料有支持，可候低吸納，低收支持先行離場。

[劉思明 數據尋寶]