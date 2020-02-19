去年12月陷入債務違約的北京大學旗下企業北大方正集團最新公告，北京第一中級法院已受理北京銀行提出，對北大方正進行重整的申請，即日生效。法院同時指定，由北大方正集團清算組擔任北大方正管理人，清算組由人民銀行、教育部、相關金融監管機構及北京市有關職能部門組成。

北大方正成立於1986年，當年由北京大學投資成立，是中國最大的校辦國有企業，創辦人為王選。北大方正早期主要從事中文編務及排版軟件業務，由王選發明的漢字激光照排系統，亦即其後大家所熟悉的北大方正系統，近乎壟斷了整個中文出版行業市場，北大方正集團由此起家，王選亦被譽為「當代畢昇」。

現時，北大方正的業務已擴展至IT、醫療、金融、地產等領域。截至去年9月底，北大方正總資產達到3657.1億元（人民幣，下同），但總負債亦高達3029.51億元；此外，集團去年首三季盈轉虧，蝕24.69億元；去年12月更爆出債務違約，結果一間有34年歷史的企業，今天面臨被接管重整的命運。

其他報道

【財經花生】如何用「兩盒，Thz」呃LIKE賺錢

【疫市寒風】台媒：台灣《壹週刊》今月底結束營運

【美心派罩】美心不放棄老友記 捐贈20萬個口罩予社福機構

【武漢肺炎】博監局：長遠對賭收樂觀 復業賭場員工佔逾三成

【港航危機】港航：被裁員工無薪假將會取消並依例賠償

【專欄】被李嘉誠放棄的公司掀內鬥

【大行看好】花旗：Tesla採用LFP電池將利好比亞迪

【武漢肺炎】路透社：中國將不派員參加G20財長和央行行長會議

【重新開賭】29間賭場凌晨重開 開放30%以下賭枱

【武漢肺炎】富臨︰20間餐館短暫休業 2000員工2月放3日無薪假

【肺炎債券】外媒指中國政府鼓勵企業發低息「肺炎債」助抗疫